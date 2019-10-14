В Петербурге могут ввести торговый сбор

Власти Петербурга рассматривают возможность введения торгового сбора — фиксированного обязательного платежа, взимаемого со всех торговых предприятий. Его размер будет зависить от рода деятельности, а также площади и места размещения объекта. Об этом со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Евгения Елина сообщает РИА-Новости.

По словам господина Елина, основная задача нововведения — не столько пополнить городской бюджет, сколько сделать невыгодной работу в так называемой «серой зоне».

При этом, в случае введения торгового сбора, Петербург не станет новатором — подобные платежи с торговых предприятий уже взимаются в других регионах, в частности, в Москве.

Также Евгений Елин отметил, что соответствующий законопроект в настоящее время пока только прорабатывается, и в 2020 году торговый сбор в Петербурге точно введен не будет.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по данным городского комитета финансов, «серая» занятость в Петербурге составляет 10-12%.