«У Владимира Зеленского на руках козырной туз в торге с Москвой»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву о ситуации с поставками газа на Украину и транзите его в Европу. Глава «Газпрома» призвал партнеров определяться, поскольку старый договор истекает 31 декабря, а с новым соглашением определенности нет. В ответ «Нафтогаз Украины» заявил, что в случае срыва поставок в Европу подаст иск к партнерам на $11 млрд. Российский премьер в итоге резюмировал, что власти на Украине меняются, а проблемы, к сожалению, остаются. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что у Зеленского есть второй шанс усилить свои позиции.

Зима близко, а соглашения все нет. «Северный поток-2» не готов, поэтому совсем без Украины не обойтись. Нужно договариваться: нет контракта — могут возникнуть проблемы с транзитом газа в Европу, а это ключевое направление отечественного экспорта и главный источник наполнения бюджета. Премьер-министр Дмитрий Медведев принимает главу «Газпрома»: Алексей Миллер докладывает, что мяч находится на стороне Киева. Украина готова иметь дело с нами, но только на основе европейского законодательства. Мы не против, однако имплементировать это законодательство в украинское правое пространство непросто. Это процесс не быстрый: В ЕС серьезная бюрократия, да и на Украине, как известно, полный раздрай. Поэтому ничего не остается, как продлевать нынешний договор. Однако партнеры дают понять, что не горят желанием идти по такому пути.

Главный контрагент «Газпрома» «Нафтогаз Украины» продолжает судиться с ним в Стокгольмском арбитраже на миллиардные суммы. А проблему транзита руководители украинской компании намерены решать относительно просто: требовать у России компенсации на $11 млрд за срыв договора. Какая разница, как получать прибыль, можно и таким образом. На европейских партнеров надеяться не стоит: они априори на стороне Украины.

Так что с очень высокой долей вероятности не видать нам контракта к новому году.

А это значит серьезный кризис не только в экономике, но в политике и в отношениях с Западом. Это намного хуже, чем Донбасс. Конечно, в итоге что-то такое подпишут, но проблем в канун любимого народом праздника будет немало. У Владимира Зеленского на руках козырной туз в торге с Москвой. Украина — транзитное государство, этим статусом можно выгодно торговать. На кону стоят миллиарды долларов. Однако даже такое преимущество нынешние власти в Киеве вряд ли смогут с толком использовать. Достаточно вспомнить Петра Порошенко, который вовсе отказался от российского газа, вернее, от поставок из России.

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Украина покупала тот же российский газ на Западе, но только дороже на 25%. И вот теперь Миллер говорит: заключите прямой договор, зачем переплачивать, не в том вы финансовом положении — простое бесхитростное предложение. Так или иначе, у Зеленского есть второй шанс. С Донбассом пока не выходит, может, с газом получится. Не использует — прощай рейтинг.