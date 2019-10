Остров Райкерс закрывает свои камеры

В Нью-Йорке закроют самую большую тюрьму в мире «Райкерс». Она занимает целый остров в городе и рассчитана на 10 тыс. заключенных. В числе причин такого решения — драки между заключенными и претензии к надзирателям. «“Нет” — массовому заключению и “да” — искуплению»,— заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. «Райкерс» — одна из самых известных тюрем мира, причем не с лучшей стороны. Что обеспечило ей такую славу? Разбирался Глеб Силко.

Остров Райкерс находится недалеко от Манхэттена: нужно всего лишь выйти на побережье и перейти через мост на соседний остров, с него и откроется вид на самую крупную в мире «зону». Тюрьма там была с того момента, как эту землю во владение выкупило государство в 1884 году. Сначала остров использовали как дополнение к устаревавшей соседней тюрьме на острове Блэкуэлс. Теперь это настоящее государство в центре Нью-Йорка. «Райкерс» состоит из десяти отдельных тюрем, там есть свои школы, церкви, магазины, спортзалы, парикмахерские и даже электростанция. Когда заключенных становилось слишком много, а блоков не хватало, их даже размещали на пришвартованной к острову барже. Однажды в тюрьме хотел выступить с лекцией об искусстве Сальвадор Дали, но прибыть не смог и прислал взамен картину в качестве извинений, правда, потом ее украли.

Остров появлялся и в кино. Например, в номинированном на «Золотой глобус» и «Эмми» сериале «Однажды ночью» герой находится именно в «Райкерс». Но больше всего эту тюрьму любят американские рэперы. Так, Lil Wayne выпустил журнал, в котором описал свое восьмимесячное пребывание в «Райкерс». А один из основателей школы рэпа про мафию Kool G Rap посвятил этой тюрьме целую песню. Неоднократно упоминал «Райкерс» в своих текстах и легендарный 2Pac. В треке Better days в одном из куплетов он заявляет, что посвящает ее всем своим «корешам», которые находятся в заключении в «Райкерсе» в блоках I, F и H. Тюрьму упоминала даже поп-певица Lana Del Rey в песне Off to the Races.

«Райкерс» также известна и другим — зверствами местных надзирателей. Охранников неоднократно обвиняли в избиениях заключенных, жестоком обращении, изнасилованиях. Пострадала даже россиянка: в прошлом году ее избили сокамерницы, а когда она пыталась попросить охранницу о помощи, та только отвернулась. Именно слава символа бесчеловечности заставила власти Нью-Йорка закрыть тюрьму. В городском совете это вызвало жаркие споры.

«Условия имеют значение. Эти тюрьмы отвратительны и должны были быть закрыты много лет назад. Мы делаем это сегодня. Я с гордостью проголосую “за”. Спасибо всем большое». «Я голосую “против”, потому что не могу поддерживать план, затраты на который составят почти $9 млрд, не учитывая других рисков. Где взять деньги, чтобы очистить наш воздух? Где миллиарды, чтобы защитить наши улицы?»

Но жители Нью-Йорка недовольны: заключенных из «Райкерс» теперь планируют разместить в четырех новых тюрьмах, которые построят в Манхэттене, Бруклине, Квинсе и Бронксе. А «Райкерс», возможно, повторит судьбу «Алькатраса». Там теперь проводят экскурсии и снимают кино.