Netflix откроет для зрителей «Прачечную»

На Netflix выходит скандальный фильм о «Панамском архиве». Картину отметили на Венецианском фестивале, а вот прототипы главных героев подали на создателей в суд. Как сообщала The Guardian, основатели юридической фирмы Mossack Fonseca&Cо., чьи данные стали основой «Панамского досье», обвиняют Netflix в клевете. Чем юристов возмутил фильм «Прачечная»? И есть ли у иска перспективы? Об этом — Илья Сизов.

Картина режиссера Стивена Содерберга «11 друзей Оушена» в этом году претендовала на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Фильм основан на книге лауреата Пулитцеровской премии Джейка Бернстайна, который участвовал в расследовании «Панамского архива» три года назад. По сюжету вдова в исполнении Мерил Стрип пытается получить компенсацию за гибель мужа. Страховая компания зарегистрирована в офшоре. В поисках справедливости героиня невольно помогает раскрыть транснациональную схему ухода от налогов.

Юристов Юргена Моссака и Рамона Фонсеку, которые стоят во главе схемы, играют Гэри Олдман и Антонио Бандерас. Но основатели фирмы актерского таланта не оценили. В иске, поданном к Netflix, они обвиняют создателей фильма в клевете. Моссак и Фонсека считают, что их показали как беспринципных дельцов, отмывающих деньги и наживающихся на смерти людей. Правда, как говорит заместитель главного редактора журнала «Сеанс» Василий Степанов, двое юристов — далеко не главные отрицательные герои картины: «Это не документальный фильм. Эти два человека изображены в очень игровом варианте: ничто не указывает на то, что это реальные люди. Там есть эпизоды водевильного характера, когда они объясняют, как устроена финансовая система, что каждый человек движим алчностью и жадностью. Да, эти юристы скользкие, но они не убивают людей, пользуются легальными инструментами, как Остап Бендер, они уважают уголовный кодекс, но все, что они делают — обманывают, подтасовывают, однако, их клиентура намного хуже».

В документах компании Mossack Fonseca&Cо. нашли несколько сотен тысяч офшорных счетов. Ими владели в том числе 12 действующих глав государств. В «Панамский архив» попал и друг Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин. Кремль назвал расследование попыткой дискредитировать Россию. Публикация досье ударила и по самим Моссаку и Фонсеке. Их компания в итоге была закрыта, а в Панаме против юристов возбудили дело за отмывание денег и уход от налогов. Они опасаются, что фильм станет поводом для нового судебного преследования. И их тревога вполне обоснована, считает председатель Московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрий Николаев: «Есть специальная экспертиза, которая устанавливает схожесть героя картины с реальным человеком. Если персонаж вызывает какие-то ассоциации, его фактически обвиняют в совершении не только аморальных поступков, но и преступлений, безусловно, такой иск будет иметь судебную перспективу. Были примеры, когда правоохранительные органы и США, и Великобритании принимали решение о проверке данных, выложенных в интернете, представленных на телевизионных передачах и ток-шоу».

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В Netflix потребовали отклонить иск юристов. Как заявили представители сервиса, свою репутацию Моссак и Фонсека испортили еще три года назад — задолго до выхода «Прачечной».

Несмотря на то, что фильм был представлен в основной программе Венецианского кинофестиваля, критики встретили его прохладно. На сайте рецензий Rotten Tomatoes у картины всего 42% положительных отзыва.