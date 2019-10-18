Комиссия петербургского ЗакСа рекомендовала исключить из ЗНОП участок для строительства судебного квартала

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам петербургского парламента рекомендовала Заксобранию принять за основу законопроект «О внесении изменений в закон Петербурга "О зеленых насаждениях общего пользования"». Инициативу в ЗакС внес губернатор города Александр Беглов.

Как сообщает «Интерфакс», инициатива предлагает исключение из перечня зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) участка площадью 2,85 га, расположенного на Смольной набережной.

Напомним, что судебный квартал планировалось построить в районе проспекта Добролюбова, однако это решение отменили, решив разбить на данной территории арт – парк. Судебный квартал должен появиться в районе Смольной набережной на месте, где ранее предлагалось возвести новое здание Музея обороны и блокады Ленинграда.