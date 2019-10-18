«Татнефть» обустроит скважины для добычи сверхвязкой нефти на Краснооктябрьском месторождении в Татарстане

ПАО «Татнефть» займется обустройством 20 добывающих и 20 нагнетательных скважин на Грядинском поднятии Краснооктябрьского месторождения сверхвязкой нефти в Татарстане. Положительно заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий компании выдал казанский филиал Главгосэкспертизы России, передает «Интерфакс».

Скважины планируется разместить на пяти кустовых площадках, где будут установлены приустьевое оборудование, объекты электроснабжения, технологические трубопроводы и иные коммуникации, необходимые для обеспечения работы и обслуживания скважин. Ежегодный уровень добычи на новом участке разработки Грядинского поднятия, согласно проекту, составит 189,8 тыс. тонн. Для сбора и транспортировки продукции добывающих скважин планируется проложить трубопровод до многофазной насосной установки «Аверьяновская», которая также возведут во время реализации проекта.

"Ъ-Казань"