Контроль над работой таксистов будет усилен

Вновь созданная ассоциация вошла в общественный совет по развитию такси. Он существует в нескольких субъектах Российской федерации. Работа такси в Нижнем Новгороде ведется с многочисленными нарушениями. Особенно это касается крупных агрегаторов. Как пояснил «КоммерсантЪ ФМ Нижний Новгород» директор службы пассажирских перевозок компании «Нижегородец» Сергей Крайнов, старых стандартов, когда таксисты проходили перед началом работы медицинское обследование, а сами машины проверяли профессионалы, сегодня придерживаются единицы.

Между тем с 1 января 2020 года в ряде регионов вступает в силу закон, который обязывает перевозчиков работать только через специализированные парки и стоянки. Таким образом хотят повысить хромающее качество перевозок и дисциплину таксистов. Что же до кадров, то профессионалов не хватает. Отсюда постоянно растущее количество ДТП и различные скандалы. В роли потерпевших остаются клиенты. До недавнего времени они не обладали информацей о существующих стандартах, даже пожаловаться было некуда.

Теперь остается определить порядок взаимодействия ассоциации и регионального правительства, которое, к примеру, может вылиться в новые профильные законы, регламентирующие работу таксомоторных перевозчиков в Нижегородской области.