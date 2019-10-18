В течение 20 лет Volvo перейдет на выпуск только электромобилей

Компания Volvo в течение ближайших 20 лет перейдет на выпуск только электромобилей, сообщает Autocar со ссылкой на главу шведского автопроизводителя Хокана Самуэльссона.

«Вопрос не в том, сделаем ли мы это, а в том, когда это случится. Точный срок, когда Volvo будет выпускать исключительно электромобили, определят клиенты, — отметил господин Самуэльссон. — Если в общих продажах марки доля автомобилей с бензиновыми моторами будет стремительно сокращаться, то это ускорит процесс перехода на выпуск одних электромобилей».

Напомним, первый серийный электрический Volvo — кроссовер XC40 P8 AWD Recharge — был представлен в октябре 2019 года.