Новое поколение Mercedes-AMG С-Class откажется от V8

Компания Mercedes-Benz в новом поколении «заряженной» модификации C-Class откажется от двигателей V8, сообщает Autocar.

По данным издания, основным силовым агрегатом для нового Mercedes-AMG C-Class станет 4-цилиндровый 2-литровый турбированный двигатель M 139, который дополнительно получит гибридную составляющую EQ Boost. Мощность как бензинового мотора, так и электродвигателя будет увеличена в сравнении с текущими вариантами агрегатов.

Новый двигатель будет сочетаться с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Mercedes-AMG C-Class предложат покупателям в виде седана, универсала, купе и кабриолета. Силовая установка, которую поставят на модификации C63, появится также на версиях C53 и C43, но в менее форсированном варианте.

Напомним, в настоящее время агрегат M 139 устанавливается на автомобили Mercedes-AMG в двух версиях — базовым является 390-сильный вариант мотора, а 420-сильное исполнение сделано для машин S-версии.