В Генштабе Украины заявили о подготовке Россией масштабной «военной агрессии»

Россия готовится к проведению «широкомасштабной военной агрессии», и эти планы «вполне очевидны», заявил замначальника Генерального штаба вооруженных сил Украины полковник Алексей Таран. По его словам, Киев готовится отразить агрессию по всей украинской границе.

«Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью и дальше вблизи Крыма и Бессарабии»,— сказал господин Таран изданию «Tyzhden.ua».

По словам полковника, сейчас ВСУ работает над повышением уровня подготовки военнослужащих — это основное направление работы. Также с 2014 года Киев наращивает боевые способности военных частей. «Результат этих усилий можно увидеть на карте Украины: линию соприкосновения стабилизирована, дальнейшее продвижение агрессора вглубь территории невозможным»,— заявил Алексей Таран. По его словам, в течение всех этих лет у Киева был «дорогой учитель» — война. «Все понимают, что так дорого нам наши ошибки еще никогда в жизни не стоили»,— сказал он.

Напомним, в августе Главное управление разведки Минобороны Украины представило восемь сценариев возможной агрессии со стороны России, четыре их них — с участием вооруженных сил. Эти сценарии включают, в частности, полномасштабное применение военной силы со стороны России и пограничный конфликт.