Разведка Украины описала сценарии агрессии со стороны России

Главное управление разведки Минобороны Украины представило сценарии в возможной агрессии со стороны России в ближайшем будущем. Они приводятся в материале «Радио Свобода». Всего сценариев восемь, четыре их них — с участием вооруженных сил.
Четыре сценария развития событий:
- Полномасштабное применение военной силы со стороны России. Нападение будет происходить быстро, чтобы уменьшить сопротивление. Сначала может быть проведена воздушная операция, а потом сухопутная. Украинская сторона не исключает, что во время конфликта Москва использует ядерное оружие.
- Конфликт внутри Украины. Россия может провести операцию, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри государства. Для этого могут быть использованы незаконные формирования.
- Пограничный конфликт. Среди наиболее опасных участков — территории на границе, «оккупированные территории», граница с Приднестровьем и Белоруссией.
- Война России с другими странами, в который может быть втянута Украина. Речь идет, в первую очередь, о странах Балтии. Этот сценарий оценивается как маловероятный.
Мирные сценарии развития событий в публикации не описываются.