Разведка Украины описала сценарии агрессии со стороны России

Главное управление разведки Минобороны Украины представило сценарии в возможной агрессии со стороны России в ближайшем будущем. Они приводятся в материале «Радио Свобода». Всего сценариев восемь, четыре их них — с участием вооруженных сил.

Четыре сценария развития событий:

Полномасштабное применение военной силы со стороны России. Нападение будет происходить быстро, чтобы уменьшить сопротивление. Сначала может быть проведена воздушная операция, а потом сухопутная. Украинская сторона не исключает, что во время конфликта Москва использует ядерное оружие.

Нападение будет происходить быстро, чтобы уменьшить сопротивление. Сначала может быть проведена воздушная операция, а потом сухопутная. Украинская сторона не исключает, что во время конфликта Москва использует ядерное оружие. Конфликт внутри Украины. Россия может провести операцию, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри государства. Для этого могут быть использованы незаконные формирования.

Россия может провести операцию, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри государства. Для этого могут быть использованы незаконные формирования. Пограничный конфликт. Среди наиболее опасных участков — территории на границе, «оккупированные территории», граница с Приднестровьем и Белоруссией.

Среди наиболее опасных участков — территории на границе, «оккупированные территории», граница с Приднестровьем и Белоруссией. Война России с другими странами, в который может быть втянута Украина. Речь идет, в первую очередь, о странах Балтии. Этот сценарий оценивается как маловероятный.

Мирные сценарии развития событий в публикации не описываются.