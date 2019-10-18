Тамбовский вице-губернатор Глеб Чулков отправлен под домашний арест

Задержанный в ночь на четверг вице-губернатор, руководитель комитета по управлению имуществом Тамбовской области Глеб Чулков отправлен под домашний арест. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщил представляющий его интересы адвокат Александр Пестов. Он также уточнил, что господину Чулкову было предъявлено обвинение в попытке особо крупного мошенничестве (ст. 30; ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы, в силу незавершенности преступления оно может быть вдвое меньше).

Господина Чулкова обвиняют в попытке мошеннического хищения имущества принадлежащего региону Рассказовского рынка. Другими фигурантами являются бывший руководитель рынка Сергей Клемешов и экс-глава регионального фонда содействия кредитованию МСП Андрей Блудов. Сейчас обе организации судятся из-за долга рынка по векселю в размере 45 млн руб.— его непогашение может привести к безвозмездному пользованию имуществом сторонними компаниями и правом на занимаемые рынком 35 га.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ”.

Сергей Калашников