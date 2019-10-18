Opel превратит OPC в бренд для электромобилей

Компания Opel превратит в отдельный суббренд фирменную линейку OPC, в которую раньше входили спортивные автомобили сообщает Autocar со ссылкой на главу марки Vauxhall Стивена Нормана.

В линейку войдут самые разные модели — от компактного хэтчбека Corsa и кроссовера Mokka до фургона Vivaro. Ожидается, что машины будут отличаться от обычных Ope дизайном, но у некоторых модификаций будут дорабатываться ходовая часть и силовая установка.

Напомним, ранее появилась информация, что компания Peugeot откажется от бренда GTi, под которым выпускались «заряженные» модификации серийных моделей, в пользу наименования Peugeot Sport Engineered.