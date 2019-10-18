ФАС обвинила «Яндекс» в нарушении закона из-за рекламы букмекеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предписание «Яндексу» из-за распространения контекстной рекламы букмекерских контор «1хставка» и «LEON» и передала материалы для возбуждения административного дела, сообщается на сайте ведомства. Компании грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб.

Комиссия ФАС установила, что при поисковых запросах в «Яндексе» появлялась контекстная реклама обеих фирм, в которой содержалась гиперссылка для перехода на сайты букмекеров. По закону реклама азартных игр можно распространять несколькими ограниченными способами, и контекстная реклама в этот перечень не входит.

Ранее ФАС оштрафовала «Яндекс» на 100 тыс. руб. за контекстную рекламу организации, которая оказывает за рекламу работающей без лицензии организации, у которой не было для этого лицензии.