ФАС оштрафовала «Яндекс» за рекламу работающей без лицензии организации

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Яндекс» на 100 тыс. руб. за распространение ненадлежащей контекстной рекламы в декабре 2018 года, говорится на сайте службы. Также ведомство вынесло предупреждение ООО «Центр по сертификации и экспертизе», поскольку общество не имеет лицензии на осуществление рекламируемой на сервисе «Яндекс.Директ» деятельности.

«Реклама содержала сообщение о содействии в подборе аккредитованных лиц для оценки (подтверждения) соответствия и представляла собой гиперссылку для перехода на сайт, на котором предлагались услуги по сертификации и декларированию продукции. Однако "Центр по сертификации и экспертизе" отсутствует в реестре аккредитованных лиц, размещенном на сайте Росаккредитации, а значит, не имеет аккредитации в национальной системе аккредитации. Таким образом, и рекламодатель, и рекламораспространитель нарушили запрет, установленный законом о рекламе»,— сообщил ФАС.

Ранее сервис заказа такси Gett обратился в ФАС из-за сделки по покупке «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет». По мнению Gett, сделка усилит доминирование «Яндекс.Такси» на рынке.

Подробности — в материале "Ъ" «К "Яндекс.Такси" вызвали инспектора».