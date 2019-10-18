СМИ: Хоккейный СКА оптимизировал бюджет на 358 млн рублей

Клубы Западной конференции Континентальной хоккейно лиги потратят в текущем сезоне на зарплаты игрокам в общей сложности 9,365 млрд рублей. Самые внушительные платежные ведомости имеют лидеры — два армейских клуба: СКА (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва). Их зарплатные бюджеты составляют по 1,75 млрд руб., сообщает портал Allhockey.ru.

В число клубов-миллиардеров также входит московское «Динамо» (1 млрд руб.). Меньше всего заплатит хоккеистам другое «Динамо» — из Риги (260 млн руб.).

При этом отмечается, что по сравнению с предыдущим сезоном практически у всех клубов (за исключением финского «Йокерита») платежные ведомости уменьшились. В частности, у СКА — примерно на 358 млн руб. Связано это с тем, что начиная с сезона – 2020/2021 в КХЛ начнет действовать так называемый «потолок зарплат», согласно которому верхний предел составит 900 млн руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по итогам 2018 года петербургский хоккейный клуб СКА стал самым прибыльным в КХЛ. Выручка армейцев составила 8,05 млрд руб. против 7,68 млрд руб. в 2017 году.