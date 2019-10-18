Повышать скорость движения на М-11 до 130 км/ч будут поэтапно

Максимальная скорость движения по платной магистрали М-11 между Москвой и Петербургом будет повышаться поэтапно. Об этом заявил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

По его словам, время в пути между городами по новой трассе составит 5,5 часов. «В середине ноября заканчиваем строительно-монтажные работы - и к исходу ноября этот участок будет открыт», — добавил он.

Как сообщает «Интерфакс», глава управления по обеспечению дорожного движения МВД Михаил Черников поддержал работу госкомпании по повышению скоростного режима.

Напомним, что протяженность трассы составляет 669,8 км. Работы ведутся на последнем участке магистрали, на подъезде к Петербургу. Дорогу строит ООО «Магистраль двух столиц» по концессии. Проезд по трассе М-11 платный.