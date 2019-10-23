Почти 600 млн рублей выделены Липецкой области

Фото: пресс-служба Липецкого облсовета

Доходы и расходы бюджета Липецкой области увеличатся почти на 861 млн руб. Из них 731 млн руб. поступили из федеральной казны, а 130 млн руб. - за счет дополнительных поступлений налога на доходы физических лиц. Такие изменения в основной финансовый документ региона на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 23 октября рассмотрели и одобрили члены комитета облсовета по экономике.

« Большая часть федеральных трансфертов, 590 млн руб., предусмотрена на финансовое обеспечение дорожной деятельности. Из них 400 млн руб. планируется направить на строительство второй очереди автодороги «Восточный обход промышленной зоны Липецк», 190 млн руб. – на возведение мостовых переходов в Лебедяни и поселке Новая Жизнь»,- пояснил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин. Он также уточнил, что более 2 млн руб. выделяется на обустройство и восстановление воинских захоронений, которые находятся в государственной собственности. Почти 35 млн руб. поступило из федерального бюджета на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, а детей-инвалидов - специализированными продуктами лечебного питания.

Кроме того, на строительство водопровода в Желтых песках Липецка предполагается направить более 148 млн руб. Почти 32 млн руб. - на создание дополнительных мест в яслях. На обеспечение льготников жильем, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, предусмотрено свыше 27,5 млн руб. На оснащение лесопожарной техникой и оборудованием направят 12,4 млн руб.

«За счет поступлений от НДФЛ и перераспределения расходов областной казны дополнительные средства получит система здравоохранения. Более 100 млн руб. выделяются на погашение кредиторской задолженности наших медучреждений. Дополнительно к поступившим федеральным средствам из областного бюджета на закупку лекарств для льготников будет направлено более 60 млн руб. Также предусмотрены средства на приобретение оборудования для городских и районных больниц и поликлиник», - дополнил Павел Путилин.

На реализацию областной программы «Развитие физкультуры и спорта…» предусмотрено дополнительно 7 млн руб. Более чем на 48 млн руб. увеличивается фонд поддержки сбалансированности местных бюджетов. 100 млн руб. направляются в виде субсидии местным бюджетам на выполнение собственных расходных полномочий. С учетом вносимых поправок, доходы областного бюджета в 2019 году составят уже 61,6 млрд руб., расходы – 70,5 млрд руб. Прогнозируемый дефицит остается прежним - 8,9 млрд руб.