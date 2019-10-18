«Все ремонты дорог в Воронеже прошли опережающими темпами»

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В преддверие Дня работников дорожного хозяйства мэр Вадим Кстенин и руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов вручили почетные грамоты и благодарности администрации более 60 лучшим специалистам отрасли. В ходе торжественной церемонии господин Кстенин отметил, что к этому празднику у него особое отношение:

«Коллеги! Искренне произношу это слово, потому что тоже имею причастность к дорожному хозяйству и отрасли. Ваша работа очень сложная – с горячими материалами и серьезнейшими конструкциями, в том числе, по ночам. Это повышенная опасность и ответственность. Отрадно, что за последние два-три года практически все отклики о проделанной вами работе положительные. Сейчас Воронежская область на федеральном уровне считается одним из лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За это вам огромное спасибо».

По словам главы Воронежа, в этом году все ремонты прошли опережающими темпами, с использованием эффективных технологий и современного оборудования. «В прошлом были годы, когда дорожные работы уходили за пределы сезона. В 2019-м мы выполнили весь объем ремонта уже к середине лета. Это значит, что мы вместе с вами научились качественно и грамотно планировать, заранее просчитывать все сметы и отладили технологические процессы», – подчеркнул Вадим Кстенин.

Мэр напомнил, что к сфере дорожного хозяйства относится не только само строительство и ремонт объектов, но и изготовление материалов для них, проектирование и, что не менее важно, текущее содержание уличной сети. Этому в наступающем зимнем сезоне будет уделяться особое внимание. Так, например, для уборки в период 2019-2020 годов районными комбинатами благоустройства планируется использование 330 единиц коммунальной техники. Это значительно больше, чем в прошлые годы, но «дорожные ремонты и уборка улиц в условиях города очень сложны».

«Сегодня мы наблюдаем на наших дорогах покрытие высокого качества и первоклассные материалы. Мы уже можем с уверенностью заявить, что та гарантия, которую дают подрядные организации, исполняется и, в большинстве своем, не требует никакого вмешательства», – резюмировал Вадим Кстенин.