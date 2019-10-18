Отказ от застройки Петровской набережной Воронежа жилыми высотками власти обсудят с общественностью

Мэрия Воронежа назначила на 19 ноября публичные слушания по проекту исключения зоны застройки жилыми высотками из генплана города и правил землепользования на территории Петровской набережной. Как следует из соответствующего постановления горадминистрации, власти намерены также актуализировать функциональное зонирование участка в центре Воронежа «с учетом общественно-деловых и рекреационных» назначений.

Окончательное зонирование Петровской набережной должно быть определено готовящимся генпланом Воронежа на 2021-2041 годы по итогам конкурса на лучшую концепцию развития территории между Чернавским и Вогрэсовским мостами. Напомним, о возможности исключения строительства многоэтажного жилья на набережной заявил губернатор Александр Гусев в конце июня на совещании по вопросу развития Петровского острова и соседней территории в центре города.

О перспективах развития Петровской набережной в Воронеже в публикации “Ъ-Черноземье” «Зодчие прозрели».

Ирина Лобанова