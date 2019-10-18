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Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Правозащитники просят Владимира Колокольцева проверить нижегородское МВД

Председатель правозащитной организации «Комитет против пыток», член совета по правам человека при президенте РФ Игорь Каляпин просит министра внутренних дел Владимира Колокольцева проверить ГУ МВД по Нижегородской области. В открытом письме правозащитник обращает внимание на уголовное дело сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) городского управления полиции, обвиненных в превышении должностных полномочий при задержании уроженца Бурятии Игоря Крайнова 12 сентября у здания Нижполиграфа.

Как писал “Ъ-Приволжье”, господина Крайнова задерживали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Лежащего на земле и закованного в наручники молодого человека полицейские несколько раз ударили по туловищу, а затем положили ему в задний карман джинсов предмет, который при досмотре в отделении МВД оказался пакетом с мефедроном весом 3,18 гр. Действия сотрудников ОКОН попали на камеру видеонаблюдения на здании Нижполиграфа. Вскоре полицейские стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий по ч.3 ст. 286 УК РФ. В среду нижегородский райсуд арестовал оперативников Алексея Иванова и Евгения Соколова на два месяца, третий фигурант Николай Костров скрылся от следствия и объявлен в розыск.

«Осуществление оперативно-розыскной деятельности с нарушениями российского законодательства является совершенно недопустимым, а результаты такой работы не могут являться доказательствами по уголовному делу (Игоря Крайнова – “Ъ-Приволжье”)»,– пишет Игорь Каляпин. Правозащитник настаивает, что повторение инцидента дает основания говорить о недостаточности ранее принятых по аналогичному громкому делу мер, имея в виду дело журналиста Ивана Голунова.

«Очевидно, что руководство ГУ МВД России по Нижегородской области, а также руководство подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков не осуществляет в должной мере контроль со своей стороны за законностью деятельности оперативных сотрудников. Также считаю, что ситуация требует срочного вмешательства со стороны руководства МВД Российской Федерации с принятием соответствующих кадровых и организационных решений»,– заявил господин Каляпин. Он потребовал служебной проверки должностных лиц полицейского главка в Нижегородской области, ответственных за контроль подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, и дисциплинарных взысканий.

Владимир Зубарев


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