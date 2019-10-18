Роскомнадзор изучит информацию об утечке более миллиона кредитных историй россиян

Роскомнадзор изучит информацию об утечке кредитных историй более одного миллиона россиян, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. При наличии оснований Роскомнадзор примет меры, заявило ведомство.

Напомним, независимый исследователь по кибербезопасности, руководитель проекта Security Discovery Боб Дяченко обнаружил в открытом доступе базу данных на сервере микрофинансовой организации, предположительно принадлежавшем бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс». База данных могла принадлежать микрофинансовой компании «ГринМани». Сейчас брешь закрыта, но из-за того, что данные были доступны для свободного скачивания с 28 августа по 10 октября, они могли быть украдены злоумышленниками.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Микрофинансисты поделились BigData».