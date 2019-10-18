На станции метро «Дунайская» обнаружена новая протечка

В пятницу, 18 октября, в Петербурге была обнаружена очередная протечка на недавно открывшейся станции метро «Дунайская» (Фрунзенский радиус). Информацию об этом разместили в группе «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург / Неизданное» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, вода струится прямо из-за плитки.

Напомним, что первая протечка была выявлена на станции «Дунайская» прямо в день ее официального открытия — 3 октября в Петербурге прошел сильный ливень. Позднее в случившемся обвинили клининговую компанию, сотрудники которой якобы слили воду с поломоечных машин в непредназначенное для этого место. В самой компании обвинения в халатности опровергли.