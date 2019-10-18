В Ростове экс-полицейского осудили за избиение волонтера движения «АнтиДилер»

Октябрьский районный суд Ростова в четверг, 17 октября, вынес приговор экс-полицейскому Дмитрию Карташеву, обвиняемому в избиении волонтера движения «АнтиДилер». Фигуранту назначили три года колонии общего режима, также в течение трех лет он не сможет занимать определенные должности, рассказали „Ъ-Юг“ в пресс-службе суда.

Бывшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков Дмитрия Карташева обвиняли по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Экс-полицейский полностью признал вину, дело слушалось в особом порядке. Ранее сообщалось, что вместе с ним к избиению активиста причастны двое его коллег, которые после возбуждения уголовного дела сбежали на Украину и до сих пор находятся в розыске.

Подробнее о деле экс-полицейского читайте в материале «Проверка средней тяжести».

Кристина Федичкина