Проверка средней тяжести

В Ростове началось судебное следствие по уголовному делу бывшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков Дмитрия Карташева, обвиняемого в избиении волонтера движения «АнтиДилер». Экс-полицейский полностью признал вину, дело слушается в особом порядке. Ранее сообщалось, что вместе с ним к избиению активиста причастны двое его коллег, которые после возбуждения уголовного дела сбежали на Украину и до сих пор находятся в розыске.



Октябрьский районный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №5 УМВД России по Ростову-на-Дону Дмитрия Карташева. По версии следствия, 6 марта 2019 года Дмитрий Карташев вместе со своими коллегами Андреем Моргуновым и Семеном Фищуком задержал волонтера движения «АнтиДилер» Мартина Карапетяна. Поводом к задержанию стало подозрение полицейских, что господин Карапетян незаконно хранил наркотические средства без цели сбыта (ст. 6.8 КоАП РФ), сказано в обвинительном заключении. Как следует из документа, Дмитрий Карташев в ходе задержания ударил Мартина Карапетяна в лицо, а затем еще не менее пяти раз — в область головы. Избиение было совершено с использованием спецсредств, каких именно, в обвинительном заключении не уточняется. Здоровью потерпевшего был причинен вред средней тяжести. После избиения полицейские надели на господина Карапетяна наручники и доставили его в отдел полиции №5. В итоге задержанного привлекли к ответственности по ст. 6.8. КоАП РФ.

Позже об избиении ростовского активиста «АнтиДилера» рассказал на заседании Государственного антинаркотического комитета глава движения Дмитрий Носов. После этого глава МВД Владимир Колокольцев поручил Главному управлению собственной безопасности ведомства провести проверку. По ее результатам СУ СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следователи вызвали на допрос четверых сотрудников отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №5 УМВД России по городу Ростову-на-Дону. Однако двое из вызванных в Следственный комитет не явились. Они были объявлены в федеральный розыск. В пограничной службе Украины тогда сообщали, что полицейские запросили политическое убежище в стране, заявив, что их уголовное преследование в России было инициировано «наркомафией». По данным “Ъ-Юг”, речь идет о Семене Фищуке и Андрее Моргунове, которые вместе с Дмитрием Карташевым проводили задержание Мартина Карапетяна.

Мартин Карапетян смог опознать Дмитрия Карташева 12 марта в ходе следственных действий. Полицейского заключили под домашний арест. В суд дело поступило 2 сентября, Дмитрий Карташев признал свою вину, поэтому дело рассматривается в особом порядке. На первом открытом заседании, состоявшемся 10 октября, было решено на следующем же заседании перейти к прениям сторон. Как рассказала старший помощник руководителя управления Галина Гагалаева, сбежавших коллег экс-полицейского найти не могут по сей день.

О том, где скрываются бывшие ростовские полицейские — в материале “Ъ-Юг” «Борцы с наркотиками бежали на Украину»

Кристина Федичкина