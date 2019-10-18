Суд увеличил размер компенсации пострадавшей участнице Олимпиады в Сочи Марии Комиссаровой

Санкт-Петербургский городской суд изменил решение по иску парализованной фристайлистки Марии Комиссаровой (Чаадаевой), которая получила тяжелую травму позвоночника во время тренировки на Олимпиаде – 2014 в Сочи, к клинике доктора Блюма. Вместо компенсации морального вреда, назначенной ранее в размере 40 тыс. рублей, бывшей спортсменке теперь полагается 2 млн руб. Адвокат Марии Комиссаровой считает это серьезным шагом для российской судебной системы в области оценки морального вреда.

Также клинике назначен штраф в размере 1 млн руб., поскольку суд признал факт существенного нарушения прав потребителя. В отношении гендиректора медицинской компании Евгения Блюма возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Подробнее — в материале «Ъ» «Посттравматическую реабилитацию переоценили в суде».