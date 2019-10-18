Toyota сделает «заряженную» версию нового Yaris

Компания Toyota рассматривает возможность создания «заряженной» версии компактного хэтчбека Yaris нового поколения, сообщает Autocar со ссылкой на исполнительного вице-президента Toyota Europe Мэтта Харрисона.

Как пояснил господин Харрисон, в настоящее время японский автопроизводитель изучает варианты создания модификации под брендом Gazoo Racing. Ожидается, что на рынке могут появиться сразу несколько спортивных вариантов Toyota Yaris — от машины, отличающейся только дизайном, до серьезно доработанной технически модификации по мотивам гоночного хэтчбека для чемпионата мира по классическому ралли WRC.

Напомним, премьера последнего поколения Toyota Yaris состоялась в октябре 2019 года.