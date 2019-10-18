Глава Кубани пригласил депутатов Верховной Рады Украины в КубГУ на лекции по истории

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отреагировал в соцсетях на заявление депутатов Верховной Рады Украины о создании межфракционного объединения «Кубань», которое займется разработкой политики по возвращению «в культурное, политическое и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев» региона. По его словам, для начала нужно спросить у самих жителей Кубани, считают ли они себя этническими украинцами, а Кубань - этнической территорией Украины и хотят ли они, куда-либо возвращаться?

Господин Кондратьев отмечает, что первые казаки-переселенцы бежали на южные земли Российской империи со всей России и ее окраин и, сложно сказать, в процентном соотношении какой национальности они были, и с каких земель конкретно на территорию нынешней Кубани они переселялись.

«Я не хотел бы восполнять знания депутатов Верховной Рады Украины по истории Кубани в социальных сетях, а с удовольствием пригласил бы в Кубанский государственный университет, где им профессионально прочитают курс лекций по истории создания Кубани и Кубанского казачьего войска! Это позволит им повысить уровень своего образования и в будущем не допускать столь нелепых инициатив и не делать подобных опрометчивых заявлений!» - написал Вениамин Кондратьев.

Кубань — это историко-географический регион, прилегающий к правобережью реки Кубань и ее притокам до города Усть-Лабинск. Со времен Средневековья территория принадлежала Черкесии, Ногайской Орде и Крымскому ханству. В 1783 году, после упразднения Крымского ханства, Кубань присоединена к Российской империи. По факту территория исторической Кубани - это территория, занимаемая Черноморским казачьим войском, то есть от правобережья реки Кубань до побережья Азовского моря.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, депутат ВР Украины Алексей Гончаренко сообщил о создании в украинском парламенте межфракционного объединения «Кубань», куда входит 13 депутатов. Они якобы будут заниматься вопросами не только «возвращения» территории Кубани в состав Украины, но и других территорий, где компактно проживают украинцы.

Дмитрий Михеенко