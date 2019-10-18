18 октября, пятница
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Подробно

Выгодное решение

Райффайзенбанк продлил накопительный счет «Выгодное решение»

Райффайзенбанк продлевает акционный накопительный счет «Выгодное решение» до 31 октября. Ставка по счету составляет 5% годовых, начисление процентов на минимальный остаток производится раз в месяц. Пополнение и снятие средств со счета — без ограничений.


Открыть накопительный счет «Выгодное решение» можно в интернет-банке Райффайзен-Онлайн, мобильном приложении, контакт-центре и в любом отделении Райффайзенбанка.

«Мы запустили накопительный счет в начале октября и видим высокий спрос со стороны клиентов. Продукт дает привлекательную доходность и при этом полную свободу действий при управлении счетом», — отметил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов АО Райффайзенбанк.

Подробности об условиях накопительного счета доступны на сайте банка.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Анонс

Профиль пользователя