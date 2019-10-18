В Смольном предложили продвигать в Петербурге швейцарские компании

В Смольном состоялась рабочая встреча губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с председателем Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской Конфедерации Жаном-Рене Фурнье. В рамках беседы со стороны господина Беглова прозвучало предложение создать рабочую группу по продвижению швейцарских компаний в Петербурге с целью дальнейшей работы над совместными проектами. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящий момент в Петербурге работают представительства компаний «Шиндлер» (производство, продажа и обслуживание лифтов и эскалаторов), «ЭмЭсСи» (организация контейнерных перевозок), Группы «Илим» (товарная целлюлоза, картон и бумага), «Робатех» (продажа клеевого оборудования), «Магеба» (компоненты для инфраструктурного и гражданского строительства), «Цептер» (товары для здоровья и красоты) и других. Швейцария занимает 6-е место по объему вложений в экономику города. На 1 января 2019 года в Петербург поступило более $890 млн швейцарских инвестиций.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Смольный рассматривает возможность закупки по офсетному контракту трамвайных вагонов производства швейцарской компании Stadler.