18 октября, пятница
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Смольный может закупить трамваи Stadler по офсетному контракту

Смольный рассматривает возможность закупки трамвайных вагонов Stadler путем заключения офсетного контракта. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на ближайшей встрече с руководством компании.

Трамваи производства швейцарской компании работают на новой линии в Красногвардейском районе и известны горожанам как «Чижик». Губернатор добавил, что Петербург заинтересовало предложение Stadler о поставке вагонов и то, что «их производство можно локализовать в Петербурге».

Ранее «Ъ» сообщал, что власти Петербурга ведут переговоры о создании производства трамваев и вагонов метро с «Трансмашхолдингом», швейцарской Stadler и еще двумя инвесторами.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Партнерские проекты

Профиль пользователя