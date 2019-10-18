Почти половина россиян до 24 лет готовы отказаться от наличных

Почти половина совершеннолетних россиян до 24 лет и почти 50% людей с высокими доходами готовы полностью отказаться от использования наличных, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос платежной системы «Мир». В нем приняли участие 1,2 тыс. человек.

Не готовы отказаться от использования наличных большинство пенсионеров (81%), работников из сферы обслуживания (66%) и людей с доходом ниже 20 тыс. руб. (64%). Больше всего жителей, которые не хотят отказываться от наличных, находится в Северо-Западном федеральном округе. Больше всего людей, которые перешли бы на безналичный расчет, живут в Дальневосточном федеральном округе. У 94% респондентов оформлена хотя бы одна банковская карта.

Главная причина, по которой россияне не готовы отказаться от наличных,— это отсутствие безналичного расчета в небольших магазинах и предприятиях. Чаще всего люди расплачиваются наличными в общественном транспорте.

По данным опроса ВЦИОМа, половина россиян станут реже расплачиваться картами из-за возможных сокращений бонусных программ. К этому может привести снижение банковских комиссий, которые взимают с торговых и сервисных компаний.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Комиссии оставят без бонусов».