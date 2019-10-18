Кроссовер Aston Martin получит сушилку для ботинок

Компания Aston Martin раскрыла детали об оснащении первого в своей истории кроссовера DBX, который получит 11 наборов опций.

Клиентам предложат несколько типов пакетов дополнительного оборудования — например, Snow Pack для перевозки лыж, в который также войдут цепи противоскольжения на колеса и сушилка для ботинок. Touring Pack будет включать в себя набор багажа и медицинскую аптечку, Pet Pack предусмотрен для перевозки животных и помимо прочего имеет портативную мойку, Event Pack предложит вещи для пикника, Essentials Pack добавит аксессуары для организации внутреннего пространства, а в Field Sport появятся оружейный шкаф.

Напомним, премьера кроссовера Aston Martin DBX состоится в декабре 2019 года.