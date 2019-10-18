Арестован депутат, в пьяном виде совершивший ДТП с одним погибшим

Депутат одного из сельсоветов в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области признал вину в совершении ДТП в нетрезвом виде, которое привело к гибели водителя другого автомобиля. Как сообщает нижегородское следственное управление, обвиняемый заключен под стражу.

Напомним, происшествие случилось 13 октября. Депутат был пьяным, когда сел за руль Мitsubishi и поехал в сторону Нижнего Новгорода. Из-за высокой скорости и несоблюдения дистанции обвиняемый врезался в ВАЗ, который ехал впереди него в попутном направлении. 22- летний водитель отечественного автомобиля получил травмы, от которых скончался в больнице 17 октября.

Анастасия Еремина