В Нижегородской области в ДТП с участием пьяного депутата сельсовета погиб человек

Нижегородское следственное управление возбудило уголовное дело в отношении 27-летнего депутата одного из сельсоветов Дальнеконстантиновского района. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью человека (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ).

По версии следствия, 13 октября депутат сельсовета сел за руль Мitsubishi, будучи пьяным, и поехал в сторону областного центра по трассе Р158 (Нижний Новгород – Саранск). Он ехал с высокой скоростью, не соблюдал дистанцию и врезался в ехавший впереди него в попутном направлении автомобиль ВАЗ. За рулем отечественного авто был 22-летний водитель, который от полученных травм скончался в больнице 17 октября.

Подозреваемый депутат задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Анастасия Еремина