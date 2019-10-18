Власти Татарстана создали республиканский фонд защиты прав дольщиков

В Татарстане создан республиканский фонд по защите прав граждан-участников долевого строительства. Это следует из постановления правительства региона, опубликованного на портале кабмина республики.

Согласно документу, учредителем фонда выступает министерство строительство, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Ему предстоит в течение десяти дней после вступления постановления в законную силу разработать и утвердить устав организации, а также обеспечить госрегистрацию фонда. При создании фонда учредитель до конца 2019 года должен внести имущественный взнос в 30 тыс. руб. за счет средств бюджета Татарстана. Функции технического заказчика фонда будет осуществлять Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.

Напомним, что впервые информация о планах создания фонда защиты прав дольщиков появилась еще в августе 2019 года. Тогда сообщалось, что главная цель организации будет заключаться в достройке проблемных объектов строительства за счет государственного и республиканского бюджетов. При этом старый застройщик должен быть признан банкротом, а в отношении него должно быть открыто конкурсное производство.

"Ъ-Казань"