В Татарстане создадут региональный фонд защиты прав дольщиков

Правительство Татарстана решило создать региональный фонд защиты прав участников долевого строительства. Об этом на встрече с обманутыми дольщиками сообщил первый заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин, передает «Казанский репортер».

Фонд планируется создать осенью 2019 года. Его главная цель будет связана с достройкой проблемных объектов за счет государственного и республиканского бюджетов. В частности, речь идет о завершении строительства многоквартирных домов и объектов инженерно-технической, транспортной и социальной инфраструктуры. При этом старый застройщик должен быть признан банкротом, а в отношении него должно быть открыто конкурсное производство. Фонд будет контролироваться компанией «Дом.РФ». Деньги из государственного и республиканского бюджетов будут сначала начисляться в федеральный фонд защиты дольщиков, а затем их распределят среди региональных фондов. В 2019 году решили докапитилизровать федеральный фонд на 16 млрд рублей. Если будет принято решение о нецелесообразности финансирования проблемного объекта, то из федерального фонда выплатят компенсации по рыночной цене.

"Ъ-Казань"