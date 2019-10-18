На Урале прощаются с Ксенией Каторгиной, которую убили из-за машины Audi Q5

Сегодня в Каменске-Уральском в церкви Покрова Божьей Матери проходит отпевание 27-летней Ксении Каторгиной, убитой тремя жителями Копейска из-за попытки похитить ее автомобиль Audi Q5. На прощание пришло порядка 100 человек. По данным интернет-газеты Znak.com, у гроба были мама убитой и ее 9-летняя дочка. На прощание также пришел молодой человек погибшей. Перед отпеванием батюшка провел короткую проповедь, назвав убийц «фашистами».

Напомним, 27-летняя Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября. Она поехала с работы в Березовске (пригород Екатеринбурга) на своем автомобиле Audi Q5 в Орджоникидзевский район Екатеринбурга на встречу с потенциальными покупателями своего автомобиля. После этого девушка не выходила на связь. На ее поиски выходили наряды гарнизона полиции Свердловской области и волонтеры поисковых отрядов. Вечером 11 октября автомобиль нашли у перекупщиков в Челябинске, по их словам, машину им привезли цыгане. В этот же день было возбуждено уголовное дело об убийстве. В итоге уже ночью 14 октября сыщикам березовского уголовного розыска удалось установить и задержать одного из фигурантов дела – таксиста Марата Ахметвалиева. Утром 15 октября был задержан Михаил Федорович. Он единственный оказался на суде без паспорта – по его словам, оперативники не взяли у него дома барсетку с документами, поэтому его личность устанавливали с его слов. Оказалось, что в 2010 году он был осужден в Копейске за разбой и вышел на свободу в 2017 году. Вечером 15 октября задержана была и Екатерина Меньшикова.

Подробнее о раскаянии обвиняемых в убийстве читайте в материале «Раскаялись, но убийство не признали»