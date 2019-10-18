Дыры в бюджетах СНТ закроют долгами садоводов

Долги с дачников будут взыскивать без спроса, и они даже не узнают об этом. Новый механизм позволит председателям садоводческих объединений получать судебные приказы, а банки будут списывать средства со счетов должников. До этого с неплательщиками приходилось судиться. Чем интересен и опасен такой механизм? Разбирался – Иван Корякин.

С холодным летом этого года можно было вообще забыть о даче — какие уж там членские взносы. Помнят о них разве что председатели садоводческих некоммерческих товариществ, которым эти деньги собирать. Так, Александра Рогозина к октябрю недосчиталась и половины поступлений: «Должников много, головная боль, естественно, есть. У нас за сотку цена 1 461 руб., в среднем у каждого шесть соток — это получается 8 тыс. с чем-то в год. Мы собрали на данный момент только 52% членских взносов».

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Ситуация почти критическая: Рогозина собиралась подавать иски против должников. Но после беседы с “Ъ FM” у нее появился новый план — получить судебный приказ. И это отличная идея: средства просто спишут со счетов должников, говорит председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин: «Садово-дачный кооператив должен направить в суд свое обращение и приложить к нему сведения о том, что такой-то гражданин не платит такие-то взносы, такие-то суммы, и в доказательство ты должен представить решение общего собрания о сумме членского или целевого взноса, которая не уплачена, и автоматически будет выдан судебный приказ».

Решение суда заявитель может направить в банк — и там спишут средства. По аналогичной схеме работает и налоговая. Механизм появился благодаря изменениям в Гражданском процессуальном кодексе, в первую очередь, они должны были разгрузить суды, но в итоге — проще станет всем, даже должникам — потерять свои деньги. В этом и минус, дачник даже не будет знать о приказе, если не заглянет в почтовый ящик.

Но поначалу суды будут осторожничать, говорит партнер московской коллегии адвокатов «Легис Групп» Сергей Никитенков: «Необходимо будет предоставлять все документы, в том числе по легитимизации данного взноса, начнут проверяться все протоколы собраний.

Поскольку будет мировой суд, соответственно, это будет находиться в районе, и суд уже будет знать наперечет, кто там председатель, в какое время, какие документы, уставные и так далее.

То есть поначалу этот вопрос будет достаточно интересный, но после этого, я предполагаю, что все судьи будут уже в онлайн-режиме понимать, какие проблемы существуют вплоть до перечня фамилий: кто в СНТ проживает постоянно, кто временно, какие долги».

Так что уйти от платежей, скорее всего, не получится. Тем более с этого года взносы обязаны платить все: как члены товарищества, так и индивидуальные садоводы — их, как и в годы коллективизации, называют «единоличниками». Зато им разрешили участвовать в собраниях и влиять на размер платежей голосованием.

Отдых на даче может обернуться спорами с соседями, неприятными надписями на заборах, отключением электричества и даже закрытием ворот на въезд. В некоторых товариществах долги неплательщиков, а это десятки тысяч рублей, распределяют между добросовестными дачниками, и это только накаляет обстановку. Так что мгновенное взыскание, конечно, закроет дыры в бюджете СНТ, но конфликты между соседями едва ли эта мера разрешит.

По данным Союза дачников Подмосковья, обязательные взносы не платит каждый десятый. Размер среднего годового платежа там оценивают в 12-14 тыс. руб.