Денис Буцаев: строительство «мусорных» комплексов в Новосибирске нужно обеспечить в ближайшее время

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев заявил, что реальный старт проекта по строительству в Новосибирской области двух мусоросортировочных комплексов необходимо обеспечить в ближайшее время, сообщает пресс-служба ООО «Экология-Новосибирск».

«То состояние инфраструктуры, которое я увидел сегодня, позволяет назвать Новосибирскую область в числе критических регионов»,— сказал Денис Буцаев во время визита в Новосибирск. Он отметил, что в рамках концессии будут созданы объекты, которые внесут «значительный вклад в решение этой проблемы». «В области запланировано 12 подобных объектов, а построен только один. Наши рекомендации властям заключаются в составлении и реализации региональной инвестпрограммы по строительству объектов обработки и утилизации отходов, необходимых для выполнения целевых показателей федерального проекта до 2024 года. Каждый год имеет свой промежуточный показатель. Исходя из этого, начинать строить нужно было уже вчера»,— сказал господин Буцаев.

По словам гендиректора «Экологии-Новосибирск» Ларисы Анисимовой, основным нерешенным вопросом остается выделение нового земельного участка вместо определенного ранее в селе Раздольное. «Концессионер готов начать изыскательские работы сразу после передачи земли»,— сообщает пресс-служба компании. Сейчас под строительство одного мусоросортировочного комплекса мощностью до 400 тыс. т мусора в год определен участок в селе Верх-Тула.

Концессионное соглашение о строительству двух мусоросортировочных комплексов с полигонами заключено между властями Новосибирской области и «Экологией-Новосибирск» в 2016 году. Концессионер взял на себя обязательства построить в регионе два крупных мусоросортировочных комплекса с полигонами за 6,5 млрд руб. Условия концессии вызвали резкую критику со стороны депутатов и общественников. Губернатор Андрей Травников говорил, что условия концессии «являются неприемлемыми» для региона.

Весной 2018 года специально созданная рабочая группа при правительстве региона разработала изменения в условия. В частности, срок концессии был изменен на 25 лет, объем инвестиций уменьшен до 4,3 млрд руб., полигон в селе Раздольное было решено не строить, а перенести его на другую площадку, концессионная плата снижена с 15 до 10% от выручки. Решение вопросов по внесению изменений в соглашение было перенесено в суд. Однако позднее власти региона отозвали свое исковое заявление. В сентябре этого года губернатор Андрей Травников не исключил нового судебного разбирательства.

О судебных тяжбах между властью и регоператором читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Мусор донесло до суда»

Оксана Павлова