Обвиняемую в истязании детей опекуншу поместили под домашний арест

Суд избрал меру пресечения опекунше из Заринского района Алтайского края, обвиняемой в истязании приемных детей. Как сообщила представитель краевого управления Следственного комитета России Елена Коновалова, по ходатайству следователя женщина отправлена под домашний арест.

По предварительным данным силовиков, с осени 2015-го по май 2019 года женщина, проживающая в селе Старокопылово, истязала шестерых приемных детей, «применяя к ним физическое и психологическое насилие». Сотрудники органов опеки, как утверждает следствие, не приняли никаких мер на неоднократные обращения детей, которые жаловались на действия опекунши. «По настоянию следователей дети изъяты из опекаемой семьи»,— добавили в следственном управлении.

Органы возбудили уголовное дело против опекунши на этой неделе. Оно расследуется по ч. 2 ст. 117 (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев) и ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В отношении должностных лиц проводится проверка.

Илья Галагуз