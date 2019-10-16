Алтайские следователи проверяют опекуншу, истязавшую детей

Следственный комитет начал проверку информации об истязании детей опекуном в Заринском районе Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ведомства. Ранее в СМИ появился материал о жестком обращении опекунши с несовершеннолетними детьми: за любые провинности женщина истязала детей и давала им принимать психотропные препараты.

«Предстоит дать юридическую оценку действиям женщины-опекуна на предмет ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и причинению им нравственных и физических страданий»,— говорится в сообщении ведомства. Помимо этого следователи проверят сотрудников органов опеки и попечительства, после чего примут процессуальное решение.

Юлия Сасевич