Четверых фигурантов дела «Зимней вишни» выпустят из СИЗО

Заводский райсуд Кемерово отправил под домашний арест двух пожарных и двух сотрудников компании «Системный интегратор», обслуживавшей пожарную сигнализацию в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает «Интерфакс».

Начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель тушения пожара в «Зимней вишне» Андрей Бурсин, директор и сотрудник «Системного интегратора» Игорь Полозиненко и Александр Никитин будут находиться дома с ограничением в правах. Пожарные и директор фирмы будут отпущены из-под стражи 26 октября, когда истекут максимальные сроки их содержания в СИЗО, Андрей Бурсин — 6 декабря. Напомним, Сергею Генину и Андрею Бурсину инкриминируют халатность (ч. 3 ст. 293), сотрудникам «Системного интегратора» — нарушения требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219).

Еще четверым фигурантам уголовного дела Заводский райсуд продлил арест. Экс-гендиректор компании-собственника «Зимней вишни» Юлия Богданова, бывшая глава компании-арендатора торгового центра ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок, техдиректор «Зимней вишни» Георгий Соболев и охранник ЧОП Сергей Антюшин останутся в СИЗО до конца января 2020 года. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238) и в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219).

Пожар кемеровском торговом центре «Зимняя вишня, произошедший 25 марта 2018 года, унес жизни 60 человек. На месте трагедии в середине сентября этого года открылся памятный Парк ангелов.

О судебном процессе по делу «Зимней Вишни» читайте в материале “Ъ” «ОПГ по сокрытию нарушений ППБ»

Юрий Зуев