ЦБ сообщил о сокращении иностранных вложений в российский госдолг

С июля по сентябрь 2019 года уменьшился приток зарубежного капитала в российский госсектор, сообщает РБК со ссылкой на аналитический комментарий Центробанка РФ о платежном балансе. По данным ЦБ, нерезиденты купили на вторичном рынке российские гособлигации на сумму $1,1 млрд. Это почти в 10 раз меньше, чем во втором квартале 2019-го ($10,5 млрд).

Как пишет регулятор, сальдо финансовых операций государственного сектора также сократилось — с $5,9 млрд до $4,5 млрд. К концу сентября доля нерезидентов в ОФЗ составила 29%. Исторического максимума она достигала весной 2018 года (34,5%).

Ранее ЦБ сообщил, что в первом полугодии 2019 года был зафиксирован рост нетто-заимствований госсектора страны за пределами России. Именно этот фактор повлиял на стабилизацию объема внешнего долга РФ.

Подробности — в публикации “Ъ” «Госсектор впервые с 2014 года наращивает внешнюю задолженность».