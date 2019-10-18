Для спасения Марка Ерешко не хватает 993 920 руб.

Невролог Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева Ольга Шидловская (Москва): «На фоне терапии препаратом стирипентол у Марка отмечается положительная динамика: приступы с ежедневных — от 10 до 50 в неделю — сократились до одного в месяц. Мальчик стал развиваться, приобретать новые навыки, интересоваться окружающим миром. Терапию стирипентолом Марку необходимо продолжать по жизненным показаниям, прерывать ее нельзя. В России данный препарат не зарегистрирован, однако разрешен к использованию».

Стоимость лекарства на год 1 249 920 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 150 тыс. руб. ООО «ХимТекс» — 50 тыс. Телезрители ГТРК «Кубань» соберут 56 тыс. руб. Не хватает 993 920 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Марка Ерешко, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Марка — Елены Александровны Ерешко. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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