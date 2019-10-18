Патрушев заявил, что политика США грозит возвращением холодной войны

Вашингтон и его союзники пытаются установить «свой порядок», что грозит привести к новой холодной войне, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Накануне, 17 октября, он принял участие во встрече высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Россия, ЮАР) в Бразилии.

По словам господина Патрушева, международные отношения «переживают переломный этап», и процесс «формирования более справедливого мироустройства» идет непросто. Как утверждает секретарь российского Совбеза, Москва фиксирует «попытки подменить международное право, базирующееся на уставе ООН», так называемым «порядком, основанным на правилах». В качестве примера он привел односторонние экономические санкции, а также попытки вмешательства «во внутренние дела неугодных государств, вплоть до совершения государственных переворотов».

«Разработку таких правил и условий их применения американцы и их союзники стараются подчинить своим геополитическим интересам. Все это ведет к размыванию универсальных международно признанных норм и принципов и грозит вернуть мир к состоянию холодной войны с разделением на своих и чужих»,— сказал Николай Патрушев (цитата по ТАСС).

Ранее о разобщенности международного сообщества заявил глава МИД России Сергей Лавров. В ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре министр сказал, что действия США, в частности, нанесли огромный ущерб создававшейся на протяжении десятилетий глобальной системе стратегической стабильности.

Подробности — в публикации “Ъ” «"Атаки на международное право приобретают опасные масштабы"».