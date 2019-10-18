18 октября, пятница
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Кубок Кремля

Турнир ATP категории 250. Призовой фонд — $1 млн

Второй круг. Никола Милоевич (Сербия)—Ален Авидзба (Россия) 7:5, 6:0. Андрей Рублев (Россия, 6)—Егор Герасимов (Белоруссия) 7:6 (7:3), 6:7 (6:8). 6:2. Жереми Шарди (Франция)—Миомир Кецманович (Сербия, 8) 6:3, 6:4.

Турнир WTA категории Premier. Призовой фонд — $1 млн

Второй круг. Вероника Кудерметова (Россия)—Элина Свитолина (Украина, 1) 6:2, 1:6, 7:5. Кристина Младенович (Франция)—Анастасия Севастова (Латвия, 6) 7:5, 3:6, 6:3. Кики Бертенс (Нидерланды, 2)—Кайя Канепи (Эстония) 4:6, 6:3, 7:5.

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