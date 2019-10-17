Скоростное лечение

Московская скорая помощь, согласно исследованию PwC, по совокупности всех индексов по эффективности находится на втором месте среди других крупных мегаполисов мира. По данным экспертов, среднее время выезда ее бригад составляет около 14 минут, а уровень удовлетворенности ее работой населением — 95%.

Москва заняла второе место в списке городов мира с точки зрения эффективности скорой помощи. Об этом сегодня заявили эксперты консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC). В рамках исследования эксперты PwC сравнили службы скорой помощи 15 мегаполисов мира: Москвы, Парижа, Шанхая, Дели, Мехико, Лондона, Берлина, Сингапура, Сеула, Сан-Паулу, Рима, Гонконга, Токио, Нью-Йорка и Йоханнесбурга.

«Мы провели свой анализ эффективности организации оказания скорой помощи. Московская скорая помощь по совокупности всех индексов по эффективности находится на втором месте. Перед нами только Берлин, после нас Нью-Йорк»,— сообщил на пресс-конференции в четверг директор практики компании PwC по общественному сектору в сфере здравоохранения Мониш Арора.

Эффективность системы оказания скорой помощи в исследовании определялась системообразующими факторами, такими как регуляторные, логистические, организационные и методологические указания, развитость инфраструктуры и ИТ, распределение логистических и технологических ресурсов, инновации, внедрение стандартов и достаточное количество обученного персонала.

По данным исследования, московская скорая быстрее всех в мире приезжает на вызов (14 минут 34 секунды). Далее следуют Лондон (17 минут 13 секунды), Нью-Йорк (17 минут 55 секунд) и Берлин (21 минута 9 секунд). Это, по данным исследования, обусловливает высокий уровень удовлетворения населения ее услугами (95%) — среди обследованных городов он выше только в Париже, где составляет 96%.

В то же время, как отмечает глава профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновал, ситуация с работой скорой помощи в других городах России гораздо более сложная. «Во многих городах число бригад сокращается и сейчас уже не соответствует нормативу 1 на 10 тыс. человек. Так, например, в Петрозаводске и пригороде проживает более 300 тыс. человек, а местных бригад всего 18»,— говорит он.

Кроме того, постепенно исчезают специализированные бригады — реаниматологическая, психиатрическая, так как нет ресурсов содержать медработников со сложными навыками.

При этом, по словам Андрея Коновала, часто статистика не отображает реальное состояние скорой помощи, так как есть множество способов ею манипулировать. «Например, бригада в ходе вызова оказывает помощь еще одному проживающему в квартире — и это могут записать как два вызова и время доезда сократится вдвое. Или, например, не фиксируются вызовы, когда машина приехала через три часа, и люди отказались от ее услуг»,— говорит он.

Анастасия Мануйлова