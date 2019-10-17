Пассажиров SSJ 100 погубили продукты горения

Погибли от дыма и огня: Следственный комитет назвал причину смерти пассажиров разбившегося в Шереметьево самолета. Большинство находившихся на борту лайнера Sukhoi Superjet 100, который в начале мая загорелся при экстренной посадке, пострадало не от удара в момент столкновения с землей. Губительными для людей стали продукты горения, пояснил в интервью “Ъ” руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета Зигмунд Ложис. По его словам, опасные вещества выделялись при воспламенении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика. Люди даже не успели встать с кресел, заметил Ложис. В авиакатастрофе погиб 41 человек.

Почему при создании самолета использовались такие материалы? И можно ли считать другие лайнеры Superjet безопасными? Директор аналитического агентства Infomost Борис Рыбак пояснил, как проектируют воздушные суда, и кто проверяет их безопасность: «Все это очень зарегулировано, есть совершенно жесткие требования, которые говорят о том, что во внештатных ситуациях, в том числе и при возникновении пожара, корпус самолета должен защищать пассажиров на протяжении определенного времени. Если он не выполняет эти требования, значит, либо те, кто разрабатывал, нехорошо сделали, либо те, кто сертифицировал. Это как раз и есть предмет расследования. Что касается горючести пластиков, то это вопрос к сертифицирующим органам. То, что половина людей действительно не имела шанса оттуда выбраться, наводит на размышления. Межгосударственный авиационный комитет сертифицировал самолет, а теперь он расследует это.

Существует несколько десятков тысяч типов этих пластиков. Кроме обшивки салона, есть еще пол, который производится из металла или композиционных материалов, накрывается ковром. На самом деле, как раз к частям пола, которые находилась над нишами основного шасси, есть вопросы, потому что они прогорели, похоже, просто за одну секунду, а должны были держать огонь на протяжении как минимум 240 секунд».

Более 150 самолетов SSJ 100 было продано авиаперевозчикам за все время. Почти треть лайнеров принадлежит компании «Аэрофлот». Поскольку это серийный самолет, то и материалы при производстве всех машин использовались одинаковые, отмечает управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин: «Все, из чего состоит самолет, любая деталь, материалы сертифицируются, разумеется. В самолетах стараются использовать негорючие материалы — это касается и пластика, и внутренней отделки салона. Если мы говорим о самолетах Superjet 100, то они серийные, все одинаковые. В этом и смысл сертификата: он как бы удостоверяет, что производитель может строить однотипные самолеты. Если такого нет, то каждому самолету дается индивидуальный сертификат, экспериментальный, но это обычно в малой авиации применяется. Поэтому тут можно сказать однозначно, что самолеты SSJ 100, которые сейчас эксплуатируются, в принципе по конструкции идентичные тому, с которым случилось происшествие в Шереметьево».

Катастрофа SSJ 100 распугала пассажиров «Аэрофлот» отменил во вторник некоторые вылеты из-за ограничений в работе Шереметьево. Вечером в понедельник сгоревший самолет вывезли со второй взлетно-посадочной полосы, и ее открыли для приема и отправки рейсов. До этого работала лишь одна полоса, и авиакомпании пришлось пересмотреть десятки вылетов. Читать далее

Расследование авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево продолжается. В октябре Следственный комитет предъявил обвинения командиру сгоревшего лайнера Денису Евдокимову. Как сообщали СМИ, ему вменяют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Позже по теме высказался и глава Минпромторга Денис Мантуров. Он также объяснил произошедшее человеческим фактором.

Анна Пестерева