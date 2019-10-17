Nestle проведет реорганизацию бизнеса бутилированной воды на фоне падения продаж в США

Nestle Group объявила о готовящейся реорганизации своего бизнеса по продажам бутилированной воды Nestle Waters. Теперь вместо самостоятельной организации со штаб-квартирой во Франции Nestle Waters будет интегрирована в родительскую компанию с разделением операций по трем регионам. Произойдет это изменение в структуре Nestle 1 января 2020 года. Нынешний глава бизнеса бутилированной воды Маурицио Патарнелло покинет свой пост по окончании текущего года.

Nestle решилась на этот шаг на фоне заметного снижения продаж минеральной воды за последние годы и потери доли рынка. Так, по итогам первых девяти месяцев текущего года продажи бутылок воды упали на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом еще в 2015 году продажи компании росли на 7,2%. Прежде всего Nestle Waters несет потери на главном для себя рынке — в США. Здесь количество проданных бутылок минеральной воды по итогам прошлого года выросло на 4% — заметное снижение по сравнению с 2015 годом, когда был зафиксирован рост в 8,3%. В компании это связывают с переходом потребителей вновь к сладким газированным напиткам, которые, впрочем, теперь покупаются не так активно, как еще несколько лет назад. Кроме того, общество стало критичнее относиться к использованию пластиковых бутылок, а затраты на само производство и транспортировку минеральной воды постоянно растут.

Кирилл Сарханянц